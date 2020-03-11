РИАМО - 11 мар. Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека, который толкнул контролера метро, из-за чего женщина упала и получила травмы, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

«По данным следствия, 7 марта 2020 года, мужчина, находясь на станции «Теплый Стан» Московского метрополитена, толкнул инспектора (контролера), в результате чего женщина упала и получила телесные повреждения», – отмечается в сообщении.

Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.