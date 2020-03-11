РИАМО - 11 мар. Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на строительство надземных пешеходных переходов на автодороге М-10 «Россия» в Московской области, рассмотрев проектно-сметную документацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы РФ.

«Проектно-сметной документацией, получившей положительные заключения Главгосэкспертизы России, запланировано строительство трех надземных пешеходных переходов над четырехполосными участками трассы на километре 41+845, километре 45+769 и километре 69+123 автомобильной дороги М-10 «Россия» в округе Солнечногорск Московской области», - говорится в сообщении.

Надземные переходы будут выполнены в виде закрытой галереи со сводчатым покрытием, что позволит защитить пешеходов от атмосферных осадков и шума трассы. Чтобы создать комфортные условия для людей с ограниченными физическими возможностями, входы на эстакаду построят в одном уровне с подходами, также предусмотрят пандусы для подъема и спуска.

Прохожая часть пандусных и лестничных сходов оборудуется железобетонным бортиком и визуально-тактильными указателями. Длина переходов с лестничными и пандусными сходами составит 372 метра, 308 метров и 369 метров соответственно.

В рамках реализации проекта на трассе установят дорожные знаки и барьерное ограждение, а также нанесут дорожную разметку. В границах жилых улиц, примыкающих к трассе М-10, и от автобусных остановок до проектируемых надземных переходов проложат тротуары.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик – ФКУ «Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина «Москва - Санкт Петербург» Федерального дорожного агентства».

Трассу Москва-Санкт-Петербург проложили в XVIII веке для связи двух крупнейших городов. Современный маршрут магистрали М-10 «Россия» общей протяженностью около 700 километров проходит по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, а также по внутригородским дорожно-транспортным сетям Москвы и Санкт-Петербурга.