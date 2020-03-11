РИАМО - 11 мар. Состав оперативного штаба по экономическим вопросам утвердили в Москве, его главой стал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Среди членов штаба оказались министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков и другие.

«Экономика Москвы в течение последних лет демонстрирует уверенный рост за счет своей диверсифицированной структуры. Тем не менее негативные внешние факторы, а также резкое падение цен на нефть требуют превентивных мер по поддержанию стабильности экономической ситуации в столице», - сказал Ефимов.

Он добавил, что штаб в ежедневном режиме будет мониторить ситуацию на ключевых предприятиях города, оценивать необходимость введения дополнительных мер поддержки как отдельных компаний, так и отраслей в целом.

По его словам, чем раньше бизнес получит поддержку, тем легче экономика сможет пройти этот период. Особое внимание уделят восстановлению нарушенных связей и взаимодействию с банками.

Ефимов подчеркнул, что экономика столицы достаточно мощная, чтобы перегруппироваться и сформатировать процессы несколько иначе с учетом изменившейся ситуации. В решении проблем, которые могут возникнуть у предприятий, будут помогать власти города.

Решение о создании штаба ранее принял мэр Москвы Сергей Собянин.