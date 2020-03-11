РИАМО - 11 мар. Москвичам и жителям Подмосковья рассказали, что температуру измеряют всем пассажирам международных рейсов во всех аэропортах столицы и области в три этапа из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции в разных странах в аэропортах Москвы и области усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Измерение температуры тела проводится у всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах», - говорится в материале.

Термометрия происходит в три этапа. Сначала сотрудники Роспотребнадзора измеряют температуру на борту самолета рейсов, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, потом в зоне пограничного контроля, а следующим этапом - в зоне таможенного контроля.

На третьем этапе термометрию проводят сотрудники подведомственных организаций ДЗМ, которые для усиления в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой временно работают в аэропортах.

Температуры измеряют с помощью дистанционных тепловизоров. Оборудование по внешнему виду напоминает обычные камеры, поэтому пассажиры могут подумать, что температуру у них по прилету не измеряют.

Медики отслеживают температуру у пассажиров, если у кого-то выявляется повышенная, то с прибывшим работает медперсонал.