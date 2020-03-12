РИАМО - 12 мар. В населенных пунктах Плотава и Ожерелки Орехово-Зуевского городского округа на трассе М-7 «Волга» в ночь на четверг проводятся работы по монтажу модульных наземных пешеходных переходов, говорится в сообщении пресс-службы федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агентства».

Движение на участке трассы с 81 по 83 километр ограничили с 23:00 11 марта.

«Для безопасного проведения основных работ движение приостановят с 0:00 до 0:40 на 82 километре в Плотаве и с 1:40 до 2:20 на 83 километре в Ожерелках. На период перекрытий объезд участков возможен через Электрогорск», – говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству. ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» просит водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.