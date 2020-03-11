РИАМО - 11 мар. В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдет XIV Совещание Международного Сообщества чеховских музеев и библиотек с 17 по 19 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Каждый чеховский музей, каждая чеховская библиотека приготовили специальную программу мероприятий, приуроченную к 160-летию писателя. В течение года в разных регионах России будут реализованы значимые межмузейные выставочные, культурно-просветительские и образовательные проекты», - отмечается в материале.

Среди таких проектов – путешествие писателя по Сахалину, семейная выставка «Игра» по произведениям Чехова и выставки-исследования «Рисунки Чехова», которые подготовили в музее-заповеднике «Мелихово».

В июле в «Мелихове» в честь памяти Чехова проведут благотворительный марафон «Не уставайте делать добро!». В августе совместно с Крымским литературно-художественным музеем-заповедником устроят выставку «Антон Чехов и Исаак Левитан: поэтика пейзажа». В сентябре представители Чеховского Сообщества посетят Сахалин и будут общаться с жителями острова.

На совещании в марте представители чеховских музеев и библиотек обсудят проведение и подготовку всех мероприятий.

В этом году в Чеховское Сообщество вступит музей МХАТ, у которого богатая чеховская коллекция.

В Международное Сообщество чеховских музеев и библиотек входят восемь музеем России, Украины и Германии. Сообщество создали в марте 2007 года.

На этот год приходится несколько памятных дат: 160 лет со дня рождения А.П. Чехова и И.И. Левитана. 150-летие И.А. Бунина и А.И. Куприна, которые были близкими друзьями Чехова.

В 2020 году 125 лет пьесе «Чайка» и 130 лет со дня путешествия А.П. Чехова на Сахалин.