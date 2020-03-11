РИАМО - 11 мар. В населенных пунктах Плотава и Ожерелки Орехово-Зуевского городского округа на трассе М-7 «Волга» запланированы работы по монтажу модульных наземных пешеходных переходов в ночь с 11 на 12 марта, говорится в сообщении пресс-службы федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агентства».

«С 23:00 до 03:20 движение на участке с 81 по 83 километр временно ограничат. Для безопасного проведения основных работ движение приостановят с 0:00 до 0:40 на 82 километре в Плотаве и с 1:40 до 2:20 на 83 километре в Ожерелках. На период перекрытий объезд участков возможен через Электрогорск», – говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений. ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» просит водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.