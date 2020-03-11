РИАМО - 11 мар. В текущем году департамент строительства столицы планирует ввести в эксплуатацию девять объектов культуры за счет городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«На территории Московского государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Коломенское» планируется обустроить площадку для проведения культурно-массовых мероприятий», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Площадку разместят в районе набережной Москвы-реки. В результате жители и гости столицы смогут посещать концерты и фестивали, проводить досуг с семьей и близкими в будние и праздничные дни.

Планируется завершить строительство новой сцены театра «Уголок дедушки Дурова», которое идет по индивидуальному проекту и предусматривает создание зрительного зала в виде амфитеатра на 450 человек, в том числе и для маломобильных людей, медицинского кабинета, репетиционного зала и помещений для содержания животных-артистов.

Для выхода животных на арены запроектирован главный артистический проход и два боковых входа для артистов. Новая сцена позволит улучшить качество содержания и обучения животных.

У детской школы искусств № 58 имени М.И. Глинки появится новое здание по адресу: улица Гурьянова, дом 83 А. Там построят музыкальные классы, хореографический, камерный зал, кабинеты изучения теории музыки, актовый зал на 300 мест с помещением для подготовки и ожидания исполнителей и звукорежиссерской комнатой, зал для оркестровых занятий.

Также завершат реконструкцию здания под размещение государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Детского музыкального театра юного актера» по адресу: улица Макаренко, дом 4, строение 1.

Кроме этого, будут введены в эксплуатацию: Дом культуры (ТАО, поселение Киевский, поселок Киевский); культурно-досуговый центр в районе Строгино на месте сноса кинотеатра «Таджикистан» по адресу: улица Маршала Катукова, дом 8.

Помимо этого, будут выполнены работы по изготовлению и установке трех памятных знаков дивизий Народного ополчения во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.