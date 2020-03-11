РИАМО - 11 мар. После обращения правительства Московской области в Минпромторг РФ были продлены регистрация и интеграция с системой маркировки для производителей обуви, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Дополнительный этап предусматривает переход на обязательную маркировку обуви на производстве, при импорте и в торговле с 1 июля 2020 года.

«После многочисленных обращений крупных предприятий обувной промышленности региона мы выступили с инициативой продления регистрации на четыре месяца, и федеральные коллеги нас поддержали», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Она добавила, что такое решение позволит сделать переход более комфортным для бизнеса и снизит их затраты на внедрение системы.

На территории России уже стала обязательной маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности.

С начала этого года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, с 1 июня - готовой молочной продукции, а с 1 июля вступают в силу правила идентификации обуви.

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