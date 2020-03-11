РИАМО - 11 мар. На востоке столицы задержали мошенника, который хотел обмануть пенсионерку и продать ей лекарства стоимостью от 500 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по городу Москве.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали 30-летнего приезжего мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пожилой женщины», - отмечается в материале.

73-летняя жительница Москвы обратилась в полицию после звонка мужчины. Он представился сотрудником поликлиники и сообщил о найденном у пожилой женщины заболевании. Мошенник предложил купить лекарства стоимостью от 500 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали на улице Твардовского безработного приезжего мужчину, который ранее был судим.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемого взяли под стражу.

Следствие устанавливает возможную причастность задержанного к другим преступлениям.