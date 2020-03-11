РИАМО - 11 мар. На территории поселения Краснопахорское построят административное здание отдела внутренних дел, площадь земельного участка под строительство административного здания составляет 0,74 гектара, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Власти столицы согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки города Москвы для территории, расположенной по адресу: поселение Краснопахорское, деревня Красная Пахра. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Здание отдела полиции будет пятиэтажным, общая площадь объекта составит 4,8 тысячи квадратных метров. В новом помещении сотрудники получат современные условия для несения службы, тренировок и отдыха. Окончательный состав помещений и планировка определятся на последующих стадиях проектирования», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

По словам Княжевской, городские власти активно помогают в укреплении материально-технической базы московской полиции, что неоднократно отмечал мэр столицы Сергей Собянин. При этом создание благоприятных условий способствует более качественной и быстрой работе правоохранительных органов в обеспечении законности и правопорядка.