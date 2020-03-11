РИАМО - 11 мар. Следственный комитет организовал проверку по информации СМИ о сносе дома в округе Королев, который ранее признали памятником культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Это было последнее здание, сохранившееся от российско-английского военного предприятия «Бекос» - дом, построенный по проекту архитектора Мариана Лялевича для рабочих», - отмечается в сообщении.

В 2018 году здание признали памятником архитектуры, и оно получило статус охраняемого. После чего землю продали, а владелец решил снести дом. По заказанной бизнесменом экспертизе здание исключили из списка памятников и снесли.

По информации СМИ проведут проверку и выяснят все обстоятельства, после чего будет принято процессуальное решение.