РИАМО - 11 мар. За прошлую неделю Госжилинспекция Московской области обработала около 4 тысяч заявок, которые поступили в Единую диспетчерскую службу региона, говорится в сообщении пресс-службы Государственной жилищной инспекции Московской области.

Чаще всего жители Подмосковья обращались в ЕДС по вопросам содержания подъездов: ненадлежащей уборки и освещения, нарушения отделки. Помимо данных вопросов, Госжилинспекция взяла на особый контроль категории «неисправность конструкций внутренних стен», «неисправность систем пожарной сигнализации» и «не прогревается полотенцесушитель в квартире».

«Снижение общего количества заявок произошло в 25 городских округах. Наибольшие темпы показали городской округ Рошаль (80%), городской округ Краснознаменск (64%), городской округ Жуковский (58%), городской округ Озеры (57%), Раменский городской округ (50%)», – говорится в сообщении.

Количество обращений в категории «ненадлежащая уборка подъездов» снизилось в 14 муниципалитетах. По темпам снижения лидируют городские округа Лосино-Петровский (70%), Дубна и Можайский городской округ (по 67%), Жуковский (64%) и Истра (62%).

Из шести городских округов – Бронницы, Краснознаменск, Озеры, Орехово-Зуевский городской округ, Пущинского и Рузского городских округов за неделю не поступило ни одной заявки в данной категории.

Снижение количества обращений по вопросу освещения мест общего пользования за неделю показали 14 городских округов. Среди них – Истра (62%), Жуковский и Котельники (по 60%), Балашиха (53%) и Наро-Фоминский (50%). Ни одной заявки в ЕДС не направили жители городских округов Краснознаменск, Лосино-Петровский, Лыткарино, Павловский Посад, Серебряные Пруды, Шатура и Рузского городского округа.

Лидерами по снижению количества заявок в категории «нарушение внутренней отделки стен и потолков подъездов» стали городские округа Раменский (89%), Волоколамский, Лобня и Ступино (по 67%), Жуковский (57%). А всего обращений по поводу состояния отделки стало меньше в 11 городских округах, и еще в четырех – Власиха, Краснознаменск, Лыткарино и Талдомском городском округе – их не было совсем.