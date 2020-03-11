РИАМО - 11 мар. Концерт Егора Крида в «Крокус Сити Холле», который должен пройти 21 марта, могут отменить из-за введенных в Москве мер борьбы с распространением коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Крупные концерты и мероприятия, которые должны были пройти в марте в «Крокус Сити» и Кремле, также могут быть отменены», - говорится в материале.

ГБУ «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» московского департамента спорта проинформировала руководство площадки «Концерт.Ру», что отменяются три спортивных турнира.

Среди этих соревнований – турнир по сноуборду, тяжелой атлетике и скалолазанию. Компания «Концерт.Ру» должна вернуть клиентам деньги за билеты или перенести мероприятия. Фирма потерпит убытки, так как этот случай не является страховым. С такой проблемой столкнулись и другие операторы, продающие билеты на мероприятия.

Некоторые фирмы, которые занимаются организацией концертов и других крупных событий рассчитывают на поддержку со стороны мэрии столицы.

Ранее в столице в целях борьбы с распространением коронавируса запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 121 тысячи случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 66 тысяч пациентов выздоровели.