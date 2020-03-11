РИАМО - 11 мар. Шестую игру серии первого раунда Кубка КХЛ «Спартак» — «Динамо» могут перенести из Москвы в другой город из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Судьба матча двух столичных хоккейных команд, запланированного на 12 марта, пока решается», - говорится в материале.

В «Спартаке» рассказали, что билеты на матч приобрели более 5 тысяч человек, поэтому если турнир переносить, то это должен быть город рядом со столицей, чтобы болельщики смогли приехать на соревнования.

Ранее в столице в целях борьбы с распространением коронавируса запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 121 тысячи случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 66 тысяч пациентов выздоровели.

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