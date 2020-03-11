РИАМО - 11 мар. В Москве запустили вторую социальную рекламу касательно безопасности дорожного движения, название кампании: «Почувствуй стиль города – соблюдай правила дорожного движения», говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

На улицах вдоль дорог разместили плакаты с фотографиями и краткими описаниями правил безопасного поведения на дорогах. Такая социальная реклама уже размещена на 67 различных носителях: остановках городского транспорта, рекламных билбордах, газетных киосках. Макеты будут дублироваться в официальных аккаунтах ЦОДД в социальных сетях.

«ЦОДД стремится к грамотной и эффективной организации дорожного движения в Москве. Ежегодно обустраиваются «островки» безопасности, строятся новые светофоры и пешеходные переходы, меняется схема движения. Мы хотим простым языком рассказать людям о важности соблюдения правил поведения на дороге», – рассказал руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаил Кизлык.

В новом фотопроекте созданы макеты для автомобилистов и пешеходов. Например, для водителей разработаны макеты с призывами «Насладись дорогой. Отложи телефон за рулем», «Двигайся в ритме улиц. Сбавь скорость». Для пешеходов – «Будь ярким. Выделяйся на пешеходном переходе», «Слушай голос улиц. На переходе сделай музыку тише» и другие.

Ранее ЦОДД размещал на билбордах истории жертв ДТП. Это были реальные истории, показанные актерами. Осенью 2019 года шокирующая социальная реклама появилась на улицах города, а также в социальных сетях ЦОДД.