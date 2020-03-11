РИАМО - 11 мар. Работы по рекультивации карьера остановили недалеко от подмосковного Звенигорода, теперь вопросы о возобновлении работ обсудят с местными жителями, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее собственник земельного участка, на котором расположен карьер, заключил договор с компанией «Полигон ПГС», чтобы восстановить нарушенные земли. Эти работы приостановили, чтобы провести публичные слушания.

«Восстановление нарушенных земель – это требование Земельного кодекса России и федерального закона о недрах, оно должно исполняться неукоснительно. Компания «Полигон ПГС» уже представила проект рекультивации, он соответствует всем требованиям природоохранного законодательства и «Правилам проведения рекультивации и консервации земель», утвержденным постановлением правительства России», - отметил первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.

Он подчеркнул, что работы должны производиться с использованием абсолютно инертного рекультиванта, прошедшего государственную экологическую экспертизу.

По словам министра, уже прошли несколько встреч с жителями округа, на которых обсудили вопросы рекультивации и будущего использования земельного участка.

«Мы слышим наших жителей и разделяем их беспокойство. Говоря об экологической безопасности этих работ, возникло много вопросов, на которые «Полигон ПГС» ответить не смог. Мы пришли к выводу, что единственное верное решение - приостановить все работы. Мы обсудим с владельцем участка другие возможные варианты использования этой территории и, что самое важное, обсудим их с жителями. Только после этого можно будет принимать окончательное решение», - резюмировал глава ведомства.