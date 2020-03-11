РИАМО – 11 мар. С начала перехода на новую систему сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в Подмосковье отправлено на переработку 1,5 миллиона тонн мусора, до конца года планируется переработать еще столько же, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«Для нашего региона это очень важно, так как в Подмосковье генерируется треть производимых в России отходов. Благодаря ответственному подходу наших жителей нам уже удалось закрыть 28 мусорных полигонов, в том числе, в прошлом году четыре, а в этом году закроются еще две свалки, наносившие вред природе региона», – добавил председатель правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он отметил, что более 3 миллионов жителей в Подмосковье сортируют отходы.

В прошлом году Московская область одной из первых перешла на раздельный сбор мусора. В каждом дворе есть два вида контейнеров: синий бак – для стекла, металла и бумаги, а серый бак – для смешанных отходов. Отходы вывозят на разных мусоровозах.

В регионе уже семь современных комплексов по переработке отходов, пять из них работают на полную мощность, а на остальных проводят наладочные работы по запуску. Комплексы находятся на территории округов Егорьевский, Рошаль, Серебряные-Пруды, Коломенский, Зарайский, Клин и Сергиево-Посадский.

Из переработанных отходов из синего бака делают бельевые прищепки, скамейки, канцелярские товары и многое другое. Из отходов в сером баке делают компост и технический грунт для сельского хозяйства.

Председатель правительства поблагодарил всех жителей Подмосковья, которые неравнодушны к экологии. Он отметил, что вместе мы сделаем регион комфортным для проживания, работы и отдыха.

С информацией о предприятиях по переработке отходов можно ознакомиться на сайте мегабак.рф.