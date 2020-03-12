РИАМО - 12 мар. В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке в четверг пройдет межрегиональный форум «Московская область – территория развития детского отдыха», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Наш форум станет масштабной площадкой для взаимодействия государственных и частных организации отдыха и оздоровления детей. Надеюсь, что совместная работа и диалог будет полезен всем участникам форума», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В рамках форума пройдет пресс-конференция, посвященная оздоровительной компании 2020 года.

В конференции примут участие директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ Игорь Михеев, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной думы РФ Тамара Плетнева, заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Кроме того, в дискуссии примут участие эксперты по образованию, воспитанию детей, а также представители детских оздоровительных организаций.