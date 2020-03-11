РИАМО - 11 мар. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) подарит своим самым активным подписчикам по итогам марта карты «Стрелка-Тройка» с дизайном агентства.

Три брендированных карты подарят самым активным подписчикам сообщества «РИАМО в Подмосковье» в «ВКонтакте», которые оставили больше всего лайков и комментариев в группе с начала этого года: Ирине Любимой, Наталье Абдулхаевой, Лене Патрушевой.

Еще две карты подарят тем, кто станет самыми активными подписчиками марта.

Вверху страницы сообщества «РИАМО в Подмосковье» в «ВКонтакте» можно найти виджет, который отражает текущее положение подписчика в таблице, данные обновляются один раз в час. Виджет будет остановлен 1 апреля. Уже выявленные победители при подсчете учитываться не будут.

Правила подсчета баллов в виджете: первые 10 человек, лайкнувшие пост, получают два балла, остальные - один балл, первые пять комментаторов поста получают три балла, остальные - два балла. Комментарий должен быть больше 10 символов, содержательный и не похож на спам. Участия в опросах и лайки на комментариях также помогут заработать баллы.

Карты будут вручать в редакции.

Оплатить проезд «Стрелкой» можно во всех видах общественного транспорта Московской области: автобусах, маршрутках, трамваях, троллейбусах, включая водный транспорт, а также записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах.

Картой «Тройка» можно оплатить проезд на всех видах столичного общественного транспорта и поход в ряд музеев Москвы.

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