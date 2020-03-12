РИАМО - 12 мар. Московская областная дума в четверг рассмотрит законопроект о предоставлении бесплатного проезда на общественном транспорте региона временно проживающим на территории Подмосковья инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. В этом году мы отмечаем 75-летний юбилей великой Победы. И, конечно, нам как законодателю в этот особенный год необходимо предусмотреть новые меры поддержки для ветеранов», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Воспользоваться новой льготой смогут ветераны, которые зарегистрированы по месту пребывания на территории Московской области. На сегодняшний день их количество точно неизвестно. Однако в близлежащих к Подмосковью регионах живет чуть более 20 тысяч инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Аналогичное право уже предоставляется инвалидам и участникам ВОВ, имеющим место жительства в Подмосковье.

Дополнительных расходов инициатива не потребует. Средства на нее уже заложены в программу «Повышение уровня доступности транспортных услуг для населения».

«В Московской области выстроена полноценная система мер поддержки участников и ветеранов войны, проживающих на территории региона. Это компенсация оплаты жилья и услуг ЖКУ, ежемесячные выплаты, оплата услуг сотовой связи, выплаты, приуроченные к праздникам, компенсация стоимости проезда на транспорте и другие», – добавил Брынцалов.

По его словам, каждый год на эти цели тратится свыше 30 миллиардов рублей из бюджета.