РИАМО - 11 мар. Специалисты «Мособлгаза» заканчивают работы по снижению уровня загрузки газораспределительной станции «Сходня», в скором времени новые абоненты Химок и Солнечногорска будут подключены к сетям, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Речь идет о населенных пунктах, расположенных на территории городского округа Химки и южной части городского округа Солнечногорск: поселок Первомайский, деревни Верескино, Голиково, Подолино, Черная Грязь, Середниково и прилегающих к ним жилым застройкам.

«Для снятия ограничений по подключению потребителей к сетям газоснабжения от закрытых газораспределительных станций выполняются работы по закольцовке сетей газораспределения, что позволит подать дополнительные объемы газа новым потребителям», – подчеркнул генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он добавил, что в результате выполненных мероприятий с 1 апреля жители городского округа Химки и южной части городского округа Солнечногорск смогут подать заявки на подключение к газу.

Масштабная работа в направлении реконструкции и технического перевооружения закрытых газораспределительных станций, строительства распределительных газопроводов и газопроводов-связок ведется в Подмосковье с 2015 года. К 2023 году планируется снять все ограничения на подключение к газу на территории региона.