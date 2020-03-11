РИАМО - 11 мар. Новый детский сад площадью около 3 тысяч квадратных метров для 150 детей планируется построить в Рязанском районе Москвы, проект согласовала Москомархитектура, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Детский сад на 150 мест построят в составе жилого комплекса по адресу: внутригородское муниципальное образование Рязанское, 2-я Институтская улица.

«Это будет небольшое здание, разделенное на два блока, где смогут учиться 150 человек. Архитекторы решили сыграть на контрасте объемов, поэтому в качестве отделки фасадов выбраны различные по фактуре и цвету материалы», – сообщил главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.

Садик будет вмещать шесть групп по 25 человек. На первом этаже предусмотрены помещения для детей в возрасте от трех до пяти лет, столовая, медицинский кабинет, комната охраны, на втором – старшие группы от пяти до шести лет, зал для музыкальных занятий, кружки, на третьем – ребята в возрасте шести-семи лет, физкультурный зал, кабинеты психолога и логопеда, административные помещения.

На территории сада разместятся игровые площадки с теневыми навесами и ящиками для хранения игрушек, а также спортивная зона. Проектировщиком является ООО «ПИК-Проект».

Это не первый детский сад, который решили построить на территории жилого комплекса в Рязанском районе Москвы. Первым стал муниципальный детский сад, построенный в ЖК «Кварталы 21/19» на юго-востоке Москвы в декабре прошлого года.