РИАМО - 11 мар. В подмосковном Воскресенске местная жительница нашла целое скопление черных гадюк недалеко от реки Натынки, в регионе выросло число обращений граждан по поводу обнаружения змей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Некоторые любители наблюдений за природой предположили, что находкой оказались гадюки Никольского – редкий вид змей, чьи укусы особенно болезненны. Некоторые обратились в министерство с просьбой прокомментировать ситуацию», – говорится в сообщении.

Специалисты природоохранного фонда «Верховье» опровергли эту информацию, заявив, что жители Воскресенска, скорее всего, наблюдали гадюку обыкновенную.

«Гадюка обыкновенная внесена в Красную книгу Московской области. Этот вид пресмыкающихся распространен, в основном, в Северном Подмосковье. В последние годы гадюку чаще всего наблюдали в городских округах Егорьевск, Зарайск, Клин, Луховицы, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Серебряные Пруды, Шатура, Лотошино, Ногинск, Сергиев Посад, Серпухов, Можайск и Талдом», – отмечается в материале.

В Минэкологии Подмосковья предупредили местных жителей, что в регионе начали выходить из зимней спячки пресмыкающиеся.