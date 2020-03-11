РИАМО - 11 мар. Россия с 13 марта вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает ТАСС.

«Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж», - говорится в материале.

Однако авиакомпаниям разрешили полеты чартерных рейсов в случае перевозки в эти страны их граждан и граждан других государств, а также в РФ россиян «до полного вывоза указанных граждан в их страны».

Такую телеграмму отправила Росавиация авиакомпаниям.

Ранее «Аэрофлот» объявил о том, что приостановит полеты в города Испании, Италии, Франции и Германии с 13 марта.

Вспышка нового вида коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день по всему миру выявлено более 121 тысячи случаев заражения Covid-2019. При этом скончались около 4 тысяч человек, свыше 66 тысяч пациентов выздоровели.