РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. Бесплатный спектакль по пьесе Пьера Огюстена Карона де Бомарше «Безумный день, или женитьба Фигаро!» покажут жителям Люберец в четверг, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В четверг, 12 марта, на сцене культурно-просветительского центра Люберецкого дворца культуры пройдет спектакль «Виват, Фигаро!». Постановка по пьесе Пьера Огюстена Карона де Бомарше «Безумный день, или женитьба Фигаро!» создана режиссером студенческого театра МГАФК «Созвездие» Викторией Алешиной. Вход свободный», – говорится в сообщении.

Начало спектакля в 18:00, он пройдет по адресу: проспект Гагарина, дом №19.

Сюжет насыщен злободневными вопросами и проблемами взаимоотношений, которые волнуют каждого. Эта пьеса была поставлена в разное время в Театре Сатиры, «Ленкоме» и других. Действие происходит в течение одного дня в замке графа Альмавивы, чьи домочадцы за это короткое время успевают сплести головокружительную интригу со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и примирением. В центре интриг находится Фигаро, домоправитель графа, невероятно остроумный, искрометный и мудрый человек.