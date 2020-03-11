РИАМО - 11 мар. Москомархитектура согласовала проект жилого дома на Солнечной аллее в Зеленограде по программе реновации, он станет третьим по счету стартовым домом, который строится для переселения в этом квартале, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Объект расположится по адресу: город Зеленоград, Солнечная аллея, владение 936. Дом будет изгибаться в форме буквы «Г», в нем запланировано четыре подъезда. Первый этаж отдадут под общественные функции, на прилегающей территории сделают игровые площадки для детей и места для отдыха взрослых. Помимо этого, планируется провести комплексное озеленение. Проектировщиком является АО «Зеленоградпроект».

«На Солнечной аллее к вводу планируются три стартовых дома: 935, 936 и 934. Они начнут формировать систему урбан-блоков в этом квартале. Это будет комплексная городская среда – комфортная, современная и безопасная», – сообщил главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.

Фасады здания облицуют фиброцементными плитами разных оттенков, которые будут объединены ритмичным узором. Входы в подъезды расположатся со стороны внутреннего двора, что даст жильцам ощущение защищенности и приватности.

Жители квартир смогут пользоваться как подземной одноэтажной парковкой, так и открытой плоскостной стоянкой. Часть машино-мест будет предназначена для маломобильных горожан.

Программа реновации стартовала в Москве в 2017 году. Она подразумевает расселение 350 тысяч квартир в 5174 домах.