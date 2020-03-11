РИАМО - 11 мар. Автосервис и мойка для машин появятся на территории АЗС, расположенной в районе Ясенево столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Решение об этом было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы.

«В настоящее время на указанной территории расположена автозаправочная станция (АЗС) площадью порядка 950 квадратных метров», - отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Численность проживающих в этом районе москвичей составляет около 172 тысяч человек.