РИАМО - 11 мар. До конца текущего года в Московском регионе планируют открыть после реконструкции шесть новых станций МЦД и увеличить мощность на 12 существующих станциях, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

Станция Опалиха откроется в марте. В июне состоится открытие станций Новодачная, Нахабино и Подольск. В августе откроют станцию Долгопрудная, тогда как станцию Баковка откроют только в декабре.

«Сейчас на МЦД работает 58 станций – с 19 из них можно перейти на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Интервал движения между поездами в час пик составляет 5-8 минут, в обычный период – от 5 до 24 минут. В планах до конца года (2020 года – ред.) интервалы уменьшить – в час пик ожидание поезда составит не больше 6 минут, а в остальное время – до 15 минут», – говорится в сообщении.

Кроме того, предполагается, что до конца года количество поездов «Иволга» увеличится до 23, то есть, к концу года на МЦД-1 будет курсировать 15 поездов, а на МЦД-2 – 24.

Также в ведомстве отметили, что в нынешнем году будет обустроено свыше 3,6 тысяч дополнительных парковочных мест у станций МЦД.

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