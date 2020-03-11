РИАМО - 11 мар. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании «Росбет» Александра Фролова и 24 его соучастников, которые организовали незаконную игорную деятельность под видом букмекерской конторы, сообщила РИАМО в среду старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

В отношении учредителя компании Александра Миронова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в международном розыске.

«По версии следствия, не позднее марта 2017 года Миронов с целью получения финансовой выгоды разработал план и вступил в преступный сговор с Фроловым для создания организованной преступной группы. Они организовали незаконную деятельность по проведению азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере на территории города Москвы», - сказала Иванова.

В СКР полагают, что свою преступную деятельность фигуранты замаскировали под пункты приема ставок букмекерской конторы «Росбет». Каждый из участников этой банды выполнял свои задачи.

За время следствия были проведены более 40 обысков в офисах и жилых помещениях в Москве, Московской, Ярославской, Орловской областей. В ходе их проведения были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о виновности членов организованной преступной группы.

В зависимости от роли каждого участника, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная организованной преступной группой»).