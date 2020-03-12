РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. Жители Подольска в четверг смогут послушать стихи и песни Великой Отечественной войны на поэтическом вечере, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Поэтический вечер «Непобедимая и легендарная», приуроченный к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в сельском Доме культуры «Родник» Подольска в четверг, 12 марта. В программе вечера – история советской армии, стихи и песни, созданные в тяжелое время войны», – говорится в сообщении.

Также зрители услышат рассказы о том, как помогали поэты и музыканты поднимать дух солдат перед боем.

Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: село Сынково, дом №24. Вход свободный.