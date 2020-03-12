РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. В подмосковной Балашихе в четверг пройдет тематический прием граждан по вопросам комплексного благоустройства территорий, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Прием начнется в 10:00 в министерстве благоустройства Подмосковья в приемной правительства области и в органах местного самоуправления муниципалитетов Московской области.

«Личный прием граждан сотрудниками администрации городского округа Балашиха будет проводиться с 10:00 до 17:00 на шоссе Энтузиастов, дом №35, телефон для справок: 8(495)521-67-67 (доб. 5267), а также на проспекте Ленина, дом №7/1. Получить информацию можно по телефону: 8(495)521-67-67 (доб. 5239)», – говорится в сообщении.

В микрорайоне Железнодорожный прием проведут по адресу: улица Пролетарская, дом №27. Справочную информацию можно получить по телефону: 8(495)521-67-67 (доб. 5911).