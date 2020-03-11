РИАМО - 11 мар. 12 спортивных объектов планируют ввести в эксплуатацию в Москве в 2020 году, работы выполнены за счет бюджетных денег, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В этом году за счет средств городского бюджета департамент строительства планирует ввести в эксплуатацию 12 объектов спорта», - отметил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Речь идет о двух футбольных полях (Студеный проезд, владение 1-3 и на пересечении улиц Н. Старостина, Косинской и Салтыковской), одном ВМХ-велодроме (улица Гурьянова, владение 10, строение 1).

Кроме того, построят уникальный спортивный комплекс, который предназначен для тренировок спортсменов-пятиборцев школы олимпийского резерва «Северный», многофункциональный спортивный комплекс на территории Мневниковской поймы. Также введут в эксплуатацию два физкультурно-оздоровительных комплекса. Один из них расположен на улице Тушинская, второй предназначен для центра спорта и образования «Самбо-70». Еще в этом году заработает легкоатлетический манеж на улице Инженерной.

«Кроме этого, планируем завершить работы по возведению спортивного кластера «Воробьевы горы», сейчас здесь идет работа по комплексному благоустройству и возрождению этого центра зимних видов спорта»», - добавил Загрутдинов.