РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. В четверг в Люберцах состоится тематический прием граждан по вопросам комплексного благоустройства территорий, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В четверг с 10:00 в министерстве благоустройства Подмосковья в приемной правительства области и в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области состоится тематический прием граждан по вопросам комплексного благоустройства территорий.

«Прием граждан в администрации городского округа Люберцы проводится с 10:00 в кабинете №130, телефоны для справок: 8(495)559-34-21, 8(495)503-40-18, 8(495)559-87-08», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: Октябрьский проспект, дом №190.