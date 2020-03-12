РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мар. Прием жителей городского округа Мытищи по вопросам комплексного благоустройства пройдет в здании администрации округа в четверг, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«12 марта в администрации городского округа Мытищи с 10:00 до 17:00 проводится тематический прием граждан по вопросам комплексного благоустройства. Он состоится в центральном здании администрации по адресу: Новомытищинский проспект, дом №36/7, 1-й этаж, кабинет 108. Также будет осуществляться прием в режиме видеосвязи», – говорится в сообщении.

Принимать граждан будут в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Телефоны для справок: 8(495)586-95-77, 8(495)581-50-35.