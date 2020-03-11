РИАМО - 11 мар. В 2020 году Центральная пригородная пассажирская компания планирует обучить 140 машинистов и 310 помощников машиниста, 20% из них пройдут программу повышения квалификации, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Если курс направлен на подготовку кадров, то его продолжительность составляет полгода, если это переподготовка – 3 месяца. Чтобы полностью сосредоточиться на получении новой профессии или повышении квалификации, сотрудники полностью освобождаются от работы», – говорится в сообщении.

Образование сотрудников проводится ежегодно и включает в себя подготовку и переподготовку по профессии «Машинист электропоезда», повышение квалификации действующих машинистов. Они посещают как теоретические занятия, так и практические, которые проводят на тренажерах с использованием технологии виртуальной реальности.

В этом году компания подготовит на 10% больше сотрудников, чем в 2019 году.

Обучение осуществляется в рамках программы «Школа машинистов» на базе Российского университета транспорта и ГБПОУ «Колледж железнодорожного и городского транспорта».

В 2019 году ЦППК подписала соглашение о сотрудничестве в сфере профессионального образования с правительством Московской области. В результате этого сотрудничества колледж «Московия» будет готовить работников локомотивных бригад для компании.

Среди других партнеров ЦППК — Московский колледж железнодорожного транспорта РУТ, «Колледж железнодорожного и городского транспорта», «Наро-Фоминский техникум», Калужский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения. Студенты учебных заведений проходят практику в ЦППК. Более 70% практикантов после окончания учебного заведения приходят на работу в компанию.