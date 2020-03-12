РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мар. В четверг беременным жительницам Красногорска на занятии «Школы матерей» расскажут, как подготовиться к родам, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской горбольницы №1.

«Двенадцатого марта в «Школе матерей» пройдет репетиция родов. Такое необычное практическое занятие проведет психолог акушерского отделения КГБ №1 Мария Малышева. Пришедшие на тренинг будут учиться дышать для эффективного проживания схваток. Также практиковать приемы и позы, которые помогут облегчить роды. Отдельной темой будет выделено дыхание и положение при вертикальных родах», – говорится в сообщении.

Кроме того, ученицы «Школы матерей» научатся делать обезболивающий самомассаж поясницы, узнают о «волшебных» акупрессурных точках.

Занятие пройдет в женской консультации Красногорской горбольницы №1 по адресу: улица Карбышева, дом №2А. Начало в 12:00. Принять участие можно бесплатно и без предварительной записи.