РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В четверг в подмосковном Подольске пройдет прием граждан по вопросам комплексного благоустройства территорий, жители округа смогут получить консультацию четырех представителей власти и одного общественника, сообщается на сайте администрации.

В соответствии с утвержденным губернатором графиком, в четверг с 10:00 до 17:00 в приемной правительства Московской области, министерстве благоустройства региона, в администрациях муниципальных образований и общественных приемных исполнительных органов государственной власти Подмосковья состоится областной тематический прием граждан по вопросам комплексного благоустройства территорий.

«В администрации Подольска прием граждан по вопросам комплексного благоустройства территорий 12 марта пройдет с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Его проведут пять человек, в том числе замглавы администрации по жилищно-коммунальному комплексу округа Владислав Лукьяненко на улице Кирова, 4, кабинет №106, телефон: 8(496)755-57-91», – говорится в сообщении.

Также в этот день будет принимать председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Подольска Илья Скоморохов в здании администрации, кабинет №116, телефон: 8(496)755-57-63; председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Николай Степанов в кабинете №342, телефон: 8(496)752-66-70; председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский в кабинете №302, телефон: 8(496)763-35-48; руководитель общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в округе Олег Антонов (вход со стороны концертного зала), телефон: 8(496)755-57-00.