РИАМО - 11 мар. В Москве планируется завершение проходки перегонных тоннелей на всех участках Большой кольцевой линии метро в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время на проходке тоннелей БКЛ работают 12 тоннелепроходческих комплексов (ТПМК), три из которых диаметром 10 метров сооружают двухпутные тоннели», – говорится в сообщении.

В столице при строительстве метро используются более 30 тоннелепроходческих механизированных комплексов, из которых в работе сейчас находятся 20: 12 на БКЛ, на Люблинско-Дмитровской линии – один ТПМК, на Калининско-Солнцевской – два ТПМК, на Коммунарской – пять ТПМК.

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 февраля заявил, что начинается проходка сразу двух двухпутных перегонных тоннелей на БКЛ, от станции «Мневники» в сторону станции «Кунцевская» БКЛ и от «Кунцевской» в сторону «Давыдкова».

«Сергей Собянин отметил, что в этом году с помощью ТПМК в месяц будет строиться около 3 километров тоннелей», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.