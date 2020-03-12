РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. В четверг родители и представители детей с ограниченными возможностями смогут задать вопросы представителям профильных ведомств и управлений на круглом столе общественной палаты Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В четверг, 12 марта, общественная палата городского округа Люберцы приглашает на заседание круглого стола для родителей или законных представителей детей с ограниченными возможностями. Он пройдет в картинной галерее. Начало в 15:00», – говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие сотрудники Пенсионного фонда, фонда социального страхования, социальной защиты, управления образованием и управления социальной политики администрации Люберец, специалисты отдела по адаптивной физической культуре, инструктора методиста по АФК, представителя ассоциации психологов.

Интересующую информацию можно уточнить по телефону общественной палаты: 8(495)503-40-36.