РИАМО - 11 мар. Объявлены аукционы по продаже земельных участков на территории Орехово-Зуевского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Многие люди задумываются о приобретении собственного земельного участка и строительстве на нем дачи или дома. Если вы решили приобрести земельный участок для строительства загородного дома, но не знаете где, сообщаем», - говорится в пресс-релизе.

На торги выставлены четыре участка. Все они площадью 1,5 тысячи квадратных метра и расположены в сельском поселении Давыдовское, деревне Давыдово.

Начальная цена за каждый земельный участок установлена - 699 тысяч рублей. Место проведения аукциона - государственное казенное учреждение Московской области «Региональный цент торгов». Заявки можно подать до 23 апреля.