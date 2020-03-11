РИАМО - 11 мар. Региональные инспекторы Главгосстройнадзора выявили за неделю, с 3 по 8 марта, 222 нарушения, строительные компании устранили 189, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 137 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 15 строительных площадок, устранено 16 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также устранено 21 иное нарушение», – сказал начальник областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Инспекторы ведомства за неделю провели 173 проверки на стройках Подмосковья.

Ранее Главгосстройнадзор завершил первую плановую проверку строящейся общеобразовательной школы на 1 775 мест в составе ЖК «Измайловский Лес» на 16-м километре автодороги М-7 «Волга» в Балашихе.