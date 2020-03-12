РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В четверг жители Подольска смогут бесплатно посмотреть российский фильм о жизни советского футболиста Льва Яшина, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа

«Жителей и гостей Подольска приглашают на бесплатный кинолекторий, который состоится в Доме культуры «Быково» 12 марта. В рамках мероприятия будет показан российский художественный фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» о жизни прославленного советского футбольного вратаря Льва Яшина», – говорится в сообщении.

Главный герой с детства мечтал быть нападающим, но за какую бы команду он не играл – во дворе, на заводе, в армии – его неизбежно ставили в ворота. Его желание играть в поле породило новый, уникальный стиль игры вратаря.

Посмотреть фильм все желающие смогут в 17:00 по адресу: поселок Быково, улица Школьная, дом №8.