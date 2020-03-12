РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 мар. Фильм «Аты-баты, шли солдаты» бесплатно покажут в четверг в культурно-информационном центре «Леонидовка» городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«12 марта в 16:00 к 75-летию Великой Победы в культурно-информационном центре «Леонидовка» состоится показ художественного фильма 1976 года режиссера Леонида Быкова «Аты-баты, шли солдаты». Вход свободный», – говорится в сообщении.

Кинопоказ пройдет по адресу: 2-й Щелковский проезд, дом №7, КИЦ «Леонидовка». Телефоны для справок: 8(495)583-52-10, 8(495)407-06-12.