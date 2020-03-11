РИАМО - 11 мар. Сыровар американо-австралийского происхождения Джей Клоуз во время бизнес-чата с главой городского округа Солнечногорск рассказал о планах по расширению своего производства сыров и запуска новой линейки продукции, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Предприниматель назвал такие новинки, как греческий сыр для гриля «Халуми» и сыр с дубовым пеплом. Сейчас на сыроварне Jay’s Organic Cheese Farm Джей Клоуз готовит более 50 видов авторских и классических экосыров: с добавлением горчичного семени, горошин зеленого перца, базилика, кумина, сыр «Шамбала» с семенами пажитника, мраморный сыр, авторские сыры с лесными грибами, трюфелем и спаржей.

«Сыроварня Джея Клоуза в Солнечногорье — тот случай, когда американцы выбирают Подмосковье для бизнеса. Со своей стороны, мы оказываем такому бизнесу всестороннюю помощь и поддержку. Открытие новых предприятий — хороший показатель устойчивой экономики. Производство сыра является одним из самых популярных видов бизнеса региона», – сказал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

Во время бизнес-чата Слепцов и Клоуз также обсудили вопросы навигации и установки дорожных указателей и обустройства дополнительного освещения прилегающей к ферме дороги, которой активно пользуются местные жители.

В планах у предпринимателя совместно с партнерами открыть базу отдыха с гостевыми домиками для туристов, где каждый желающий сможет окунуться в фермерскую жизнь, своими руками приготовить сыр, позаниматься гончарным искусством и провести время наедине с природой.