РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В четверг в больнице и пяти многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска временно не будет воды из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «Водоканал».

«В связи с проведением плановых работ по замене запорной арматуры на сетях холодного водоснабжения в микрорайоне Климовск 12 марта с 9:30 до 15:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресам: Спортивный проезд, дом №5; улица Красная, дома №№1А, 1Б, Центральной тепловой подстанции-14; улица Рощинская, дома №№2А, 4А», – говорится в сообщении.

Также воды не будет на Больничном проезде, дом №1 (Климовская центральная районная больница) и дом №1, строение 7 (детское неврологическое отделение).

МУП «Водоканал» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.