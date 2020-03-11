РИАМО - 11 мар. Согласована проектная документация по капитальному ремонту дома в Леонтьевском переулке в Пресненском районе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В Москве ежегодно модернизируются десятки и сотни многоквартирных домов, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Так, Мосгосэкспертизой согласован проект капитального ремонта пятиэтажного дома, построенного в 1958 году по индивидуальному проекту», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

У здания отремонтируют кирпичную кладку фасада, цокольную облицовку керамогранитной плитки и окраску металлических решеток окон на уровне первого этажа. В ходе ремонта заменят кровельные покрытия, ходовые настилы и утепления чердачного перекрытия. Установят новые системы мусорохранения.

Внутри всего дома заменят двери, окна и подоконники, обновят пол, стены и потолки на лестничных клетках и в подъездах. В здании покрасят торцы и восстановят ступеньки, заменят деревянные поручни.

Проведут работы по частичному обновлению водоснабжения, отопления, электроснабжения и водоотведения.

По проекту планируется сохранить архитектурный облик здания.