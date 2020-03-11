РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 мар. Готовность строящейся школы на 1 100 мест в микрорайоне Солнечный в Щелкове оценивается более чем на 80%, сообщил депутат Мособлдумы Николай Черкасов во время осмотра строительного объекта.

В среду он лично проинспектировал качество производимых работ на объекте. На данный момент уже скоординировали график строительства новой школы.

«Очень важный социальный объект для Щелкова (речь о школе – ред.), была небольшая задержка в графике строительства, сейчас проводим регулярные проверки качества и темпа производимых работ. Стараемся по мере сил помогать подрядчику. Необходимо, чтобы 1 сентября 2020 года ученики уже пошли в школу», – сказал Черкасов.

На данный момент на объекте уже завершены кровельные работы, покраска стен, внешние отделочные работы, монтаж вентиляции и слаботочных сетей. В ближайшее время будут завершены все внутренние отделочные работы, завезут оборудование и мебель. Кроме этого, на объекте идет подготовка к благоустройству прилегающей территории.