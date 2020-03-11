РИАМО – 11 мар. В России выросло число зафиксированных случаев заражения коронавирусом – до 28, два новых случая заболевания выявили в Подмосковье, все заразившиеся посещали Италию, сообщает ТАСС.

О новых случаях заболевания объявил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с Covid-2019.

«За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - шесть больных в Москве, двое - в Московской области», — говорится в сообщении.

Все заразившиеся в последние две недели посещали Италию.

Сейчас заболевшие находятся в инфекционных боксах. Установлен круг близких контактов заразившихся – все находятся под медицинским наблюдением.

Вспышка нового вида коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день по всему миру выявлено более 121 тысячи случаев заражения Covid-2019. При этом скончались около 4 тысяч человек, свыше 66 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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