РИАМО – 11 мар. Сервисы «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» напомнили пользователям о возможности доставки продуктов до двери квартиры, при этом покупателю необязательно встречаться с курьером лично, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Еда».

Данный способ доставки заказа разработан с целью обезопасить курьеров и клиентов от вирусных инфекций. По просьбе пользователя курьер может аккуратно оставить заказ у двери и подтвердить доставку по телефону. Пользователь сам заберет заказ, когда курьер уйдет.

«Все курьеры, которые доставляют заказы «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки», получили рекомендации, соблюдение которых поможет снизить вероятность заболевания вирусными инфекциями», – говорится в сообщении.

Курьерам порекомендовали чаще мыть руки, воздерживаться от рукопожатий, пользоваться обеззараживающими гелями – их можно бесплатно взять в офисах курьерских служб – и обращаться к медикам при малейших признаках плохого самочувствия. Кроме того, курьеры могут отказаться от заказов в инфекционные больницы.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.